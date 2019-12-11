Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге на тушение пожара, возникшего на складе лакокрасочных изделий, выехали 16 машин специальной техники и 68 спасателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации спасательного ведомства, информация о возгорании на Уральском заводе лакокрасочных изделий поступила в 11:58 по местному времени.

«По предварительной информации горит разлитая краска на площади 600 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Отметим, что на данный момент информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы событий сообщают, что загоревшийся склад охвачен чёрным густым дымом.

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