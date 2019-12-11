Южно-Сахалинск, , 10:51 — REGNUM 12 декабря на Сахалине ждут новый циклон с обильными снегопадами и сильным ветром, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В нескольких районах Сахалина ожидается ветер, снегопад до 20 мм за 12 часов. На юге ожидается мокрый снег и дождь. В нескольких районах — ветер до 23 м/сек. Автолюбителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин за несколько недель обрушилось сразу несколько мощных циклонов. На трассах возникли огромные автомобильные пробки, наблюдалось обледенение дорог, снежные заносы.