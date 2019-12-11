Тюмень, , 10:43 — REGNUM Тюменцы, чьи квартиры пострадали от взрыва газа 7 декабря, будут встречать Новый год в своих квартирах. В доме на ул. Шарова, 10 а ремонта требуют три квартиры, подъезд и лифт, сообщил на пресс-конференции 11 декабря генеральный директор Тюменского домостроительного комбината Николай Щепелин.

В целом ущерб от взрыва составил около 10 млн рублей. Новостройка была сдана в эксплуатацию в 2018 году в кирпичном варианте, поэтому дом устоял, считают строители.

Застройщик — Тюменский домостроительный комбинат — снимает на данный момент своих сотрудников с других объектов, привлекает сторонние организации, чтобы к праздникам восстановить многоэтажку.

Напомним, 7 декабря 2019 года около 18:00 по местному времени сотрудник газовой службы по вызову производил аварийные работы и в результате хлопка газа погиб. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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