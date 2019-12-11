Москва, , 10:38 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову, совершенном с незаконным проникновением в ее жилище. Об этом 11 декабря сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Подозреваемым в совершении преступления является Ахад Карабалаев. По данным следствия, он с 2014 года находится на территории РФ без постоянного места жительства и источника дохода. 6 сентября он, говорится в сообщении Петренко, проник в жилой дом, где его застигла Памфилова, оказавшая преступнику сопротивление. В результате злоумышленник скрылся. Отмечается, что целью подозреваемого было хищение ценностей.

Читайте также: Суд арестовал напавшего на дом Эллы Памфиловой

Экспертиза установила, что Карабалаев страдал хроническим психическим расстройством и не мог осознавать характер своих деяний.

«В настоящее время уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру РФ с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера», — сказала Светлана Петренко.