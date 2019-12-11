Москва, , 10:37 — REGNUM Следователи завершили расследование по уголовному делу о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой. Об этом 11 декабря сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, напавшим оказался Ахад Карабалаев, который с 2014 года не имеет постоянного места жительства и источника дохода. В дом Памфиловой он проник для того, чтобы украсть ценности и деньги.

Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, нападавший на момент преступления страдал хроническим психическим расстройством. Уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о применении в отношении Карабалаева принудительной меры медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября злоумышленник проник в дом Эллы Памфиловой в подмосковной Истре и нанёс председателю ЦИК несколько ударов электрошокером, после чего скрылся. Подозреваемый был задержан и признал вину, заявив, что выбрал для разбойного нападения случайный дом. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой с проникновением в жилище».

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