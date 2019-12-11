Оха, Сахалинская область, , 10:44 — REGNUM Чиновники сахалинской Охи предложили жителям отдалённого села Рыбновск самостоятельно заплатить за доставку в село вертолётом лекарств и продовольствия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители села обратились к мэру Охи Сергею Гусеву за помощью по доставке в село продуктов, лекарств, а также пенсий.

Но людям в мэрии по телефону посоветовали самостоятельно оплатить вертолёт, пишет ИА «Сахалин. Инфо».

Позже одной из жительниц Рыбновска всё-таки перезвонили из администрации Охи и сообщили, что проведено совещание, на котором решено транспорт (никакой) не предоставлять из-за мороза и плохих дорог. Чиновница мэрии рекомендовала селянам сходить на приём к губернатору и попросить у него вертолёт. В итоге доставку в отдаленное село продуктов и лекарств, а также пенсий оплатили предприниматели.

Позже чиновники стали объяснять, что правительство региона имеет возможность выделить вертолёт, а мэрия Охи — нет. Но только после того, как жители отдаленного и труднодоступного села обратились в СМИ, чиновники охинской мэрии сами направили обращение в региональный минтранс с просьбой об установлении регулярного авиасообщения с Рыбновском.

Как сообщало ИА REGNUM, жители сёл в отдаленном северном Пенжинском районе Камчатки жалуются на то, что вместо лекарств им вертолёт доставляет водку — коммерческий груз выгоднее. Чиновники минздрава Камчатки опровергли эту информацию, но и спустя две недели после инцидента лекарства селянам не доставили.