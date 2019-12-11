Самара, 11 декабря 2019, 10:34 — REGNUM Подпольный игровой клуб обнаружили и закрыли полицейские в Самаре. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Кировского района города.
По сообщению пресс-службы ведомства, незаконный игровой клуб работал в доме № 125 по улице Победы.
В ходе проверки стражи порядка обнаружили в помещении игрового клуба 19 компьютеров, на которых были установлены игровые программы. Также в помещении находились один посетитель и администратор клуба.
Игроки платили деньги администратору и, в случае выигрыша, могли забрать деньги.
В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку, в ходе которой будет установлены организаторы данного подпольного клуба.