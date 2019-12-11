Претория, ЮАР, , 10:41 — REGNUM Проливные дожди обрушились на ряд провинций ЮАР, затопив целые кварталы, угольные шахты и электростанции в стране, уже пострадавшей от периодического отключения электричества. Об этом передает местная компания телерадиовещания SABC.

По сообщениям представителей компании, около административной столицы ЮАР, Претории, было полностью смыто не менее 700 домов.

В Государственной энергетической компании Eskom предупредили о дальнейшем отключении электроэнергии, отметив, что проливные дожди сильно повлияли на работу компании.

В свою очередь отключения электричества привели к остановке добычи золота и алмазов на некоторых ведущих рудниках страны, передают журналисты.