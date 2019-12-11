Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM За вторник, 10 декабря, в Санкт-Петербурге ложные сообщения о «заминировании» и угрозе «взрыва» поступили в отношении 110 объектов. К их проверке привлекалось более 420 сотрудников полиции, из проверяемых зданий пришлось вывести порядка 14 тыс. человек. Ни в одном случае никаких опасных предметов или веществ не найдено.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», угрозы поступали с различных электронных адресов примерно с 10 до 15 часов.

«Всего пришло 24 сообщения о «заминировании» городских больниц, торговых комплексов, зданий судов, учебных заведений и станций метро», — отмечает источник.

Напомним, рассылка угроз продолжается уже третью неделю подряд. Сначала злоумышленники требовали выплаты более 56 млн рублей в биткоинах, в последние дни никаких требований уже не выдвигается.