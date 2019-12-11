Биробиджан, , 10:27 — REGNUM Пакет со сменной обувью, который забыл в биробиджанской школе один из учеников, стал причиной эвакуации учащихся и персонала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие случилось в школе № 8 города Биробиджана, где охранник, во время обхода школы, обнаружил завязанный пакет, вызвавший у него подозрение. При осмотре подозрительного пакета сработал металлоискатель. Опасаясь, что это может быть взрывное устройство, охранник доложил о своих подозрениях директору заведения, после чего было принято решение сообщить о находке экстренным службам и провести эвакуацию детей.

Проверка, проведённая оперативными службами показала, что в пакете была спортивная обувь.

После выдачи Росгвардией акта об обследовании образовательного учреждения учебный процесс продолжился в штатном режиме, рассказали в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о заложенных бомбах поступили во все школы Биробиджана в понедельник, 9 декабря. Оперативные службы эвакуировали учеников и преподавателей.