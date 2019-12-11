Одинцово, Московская область, , 10:16 — REGNUM Деятельность подпольного казино пресечена в подмосковной деревне Раздоры. Оно находилось в частном доме на Рублёво-Успенском шоссе, сообщает 11 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Казино работало тайно, в основном в ночные часы. Попасть туда могли только постоянные клиенты, их доставлял в казино автомобиль. О покерных турнирах и работе заведения игроки узнавали из закрытых групп в мессенджерах.

Полицейские застали на месте администратора, игроков и охранника. Правоохранители изъяли 21 игровой терминал, два стола для покера, рулетку, деньги, фишки и колоды карт, а также иные предметы. Собственник дома установлен. Правоохранители выясняют, что был организатором незаконного бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года подпольное казино накрыли в подмосковных Химках.

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