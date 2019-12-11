Симферополь, , 10:10 — REGNUM Сильный туман задержал девять рейсов и отменил ещё один в международном аэропорту Симферополь. Об этом ИА REGNUM 11 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за тумана прибытие и вылет девяти воздушных судов были задержаны, один рейс отменили. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами», — отметили в аэропорту.

По словам специалистов, из девяти задержанных воздушных судов, пять ушли на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.

Как сообщало ИА REGNUM, маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой дополнят рейсами в Воронеж, первый вылет состоится 18 декабря.

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