Симферополь, 11 декабря 2019, 10:10 — REGNUM Сильный туман задержал девять рейсов и отменил ещё один в международном аэропорту Симферополь. Об этом ИА REGNUM 11 декабря сообщили в пресс-службе аэропорта.
По словам специалистов, из девяти задержанных воздушных судов, пять ушли на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.
Как сообщало ИА REGNUM, маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой дополнят рейсами в Воронеж, первый вылет состоится 18 декабря.
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