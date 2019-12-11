Уфа, , 10:09 — REGNUM Автобус «НЕФаз» сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Уфе. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 10 декабря примерно в 7 часов вечера на улице Ахметова рядом с домом № 311.

Автобус «НЕФаз» под управлением 56-летнего водителя, двигался по маршруту № 30. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнюю школьницу.

Девочка с различными травмами обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. После этого ребенка отпустили домой.