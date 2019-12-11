Севастополь, , 10:08 — REGNUM Фрегат Военно-морского флота России «Адмирал Эссен» провёл стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Об этом 11 декабря сообщили в Минобороны РФ, видео запусков ракет опубликовал телеканал «Звезда».

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев, ракета «Калибр» успешно поразила береговую цель, которая была расположена на расстоянии около 140 морских миль (свыше 250 км).

Также он рассказал, что траектория движения крылатой ракеты отслеживалась с помощью сверхзвуковых истребителей, а её попадание в цель было зафиксировано беспилотными летательными аппаратами.

Кроме этого, Алексей Рулев уточнил, что это были вторые стрельбы новых фрегатов Черноморского флота с использованием «Калибров», в августе 2018 года фрегат «Адмирал Григорович» поразил «Калибром» морскую цель, которая имитировала корабль условного противника.

Отметим, фрегат проекта 11 356 «Адмирал Эссен» является одним из новейших кораблей ВМФ России, построенным в Калининграде на заводе «Янтарь» и введённым в состав Черноморского флота с июня 2016 года.