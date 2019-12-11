Ярославль, , 09:59 — REGNUM В Ярославской области передано в суд уголовное дело в отношении 49-летней женщины, которая обвиняется в жестоком обращении с приемным ребенком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Следственный комитет

Летом этого года в полицию поступило сообщение от органов опеки и попечительства. В ходе одного из визитов в многодетную приемную семью в Мышкинском районе сотрудники обнаружили привязанного к столбу 4-летнего мальчика.

«По данным следствия, злоумышленница, являясь опекуном четырехлетнего мальчика, действуя умышленно, из чувства личной неприязни, находясь в одном из населенных пунктов Мышкинского района Ярославской области, в период с апреля по июль текущего года неоднократно привязывала мальчика веревкой за различные части тела в помещениях дома по месту жительства. Тем самым она нарушала его свободу передвижения, а также причиняла ребенку физическую боль и психические страдания», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ярославской области.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Истязание», «Незаконное лишение свободы» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».Мальчик изъят из семьи, договор об опеке расторгнут. Женщина ожидает суда под подпиской о невыезде.

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