Тавричанка, , 10:01 — REGNUM В пригороде Владивостока недалеко от населённого пункта Тавричанка значительная по размерам льдина оторвалась от берега, на ней находятся рыбаки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Очевидцы в социальных сетях пишут, что на оторванной льдине находится несколько десятков рыбаков, а ширина вскрытия воды составляет более пяти метров, что не позволяет им перебраться на берег самостоятельно.

О реагировании со стороны МЧС пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть рыбаков и ребёнок были спасены с оторвавшейся льдины на водохранилище под Иваново.