Волгоград, , 09:57 — REGNUM Четыре пассажира пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса на дороге «Жирновск — Вешенская» в Михайловском районе Волгоградской области, сообщили 11 декабря в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло в условиях тумана и гололёда. Всего в автобусе находилось шесть пассажиров.

Автобус Neoplan двигался из областного центра в Елань. 10 декабря примерно в 23:00 на 127 км автодороги водитель не справился с управлением, совершил выезд на левую обочину с последующим опрокидыванием. В больницу с различными травмами были доставлены двое мужчина, женщина и 14-летняя школьница.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло на четвёртом часу работы водителя. Предрейсовый технический и медицинский осмотры, согласно имеющейся документации, транспортное средство и водителем перед началом работы пройдены без нарушений. Автобус оборудован работающей системой ГЛОНАСС, тахографом, ремнями безопасности. Место ДТП очагом аварийности не является», — уточнили в ГИБДД.

По предварительным данным причиной аварии является несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движениям.