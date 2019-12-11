Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM Житель Екатеринбурга не смог выехать в Таиланд к своей возлюбленной, из-за долга по алиментам в размере полумиллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

«Судебными приставами Чкаловского районного отдела города Екатеринбурга в отношении должника вынесено постановление об ограничении выезда за пределы РФ», — уточнили в пресс-службе управления.

Напомним, что у мужчины есть дочь от первого брака, на содержание которой он по решению суда оплачивал алименты. Однако последние несколько лет гражданин производил выплаты нерегулярно и несвоевременно, накопив крупную задолженность. В связи с этим и согласно действующему законодательству было принято решение об ограничении должника в праве выезда за рубеж.

Отметим, что в итоге мужчина оплатил задолженность в полном объёме и теперь может выехать к своей подруге в Таиланд, с которой он познакомился в интернете.