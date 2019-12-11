Тюмень, , 09:44 — REGNUM Генеральный директор Тюменского домостроительного комбината Николай Щепелин обвинил во взрыве газа в доме на улице Шарова, 10а определённую компанию. Об этом сообщает «Наш город».

По сведениям Щепелина, сотрудники компании-виновника прокладывали кабельную линию к трансформаторной подстанции, прокололи газовую трубу и, несмотря на шипение, уехали. В результате их деятельностибыли вырваны три метра газовой трубы.

Напомним, установлено, что 7 декабря 2019 года днём рядом с домом по ул. Шарова, 10 а велись работы по прокладке коммуникации методом горизонтального бурения. К вечеру работники уехали, оставив две огороженные ямы, а дом окутал запах газа. Жильцы вызвали газовую службу.

Около 18:00 по местному времени (16:00 мск) сотрудник газовой службы производил работы и в результате хлопка газа погиб. Трое жителей дома получили ожоги и доставлены в больницу областного центра.

По факту гибели газовщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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