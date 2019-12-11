Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Жителя Грузии ранили на грузино-азербайджанской в результате инцидента. Об этом 9 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения со ссылкой на данные МВД.

«В результате инцидента возле грузино-азербайджанской государственной границы 6 декабря, пострадал гражданин Грузии, который был доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — сообщили правоохранители журналистам телеканала.

Подробности происшествия не сообщаются. Известно, что раненый находится на территории Азербайджана, и его посетили представители грузинского посольства. Состояние пострадавшего удовлетворительное.

По данным журналистов канала, на грузино-азербайджанской границе огнестрельное ранение получил пастух из Грузии.