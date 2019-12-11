Волгоград, , 09:29 — REGNUM Основатель волгоградской клиники «Движение» Олег Соловьёв, его супруга и дочь с зятем погибли в ДТП в Борисоглебском районе Воронежской области. Сын врача выжил, его доставили в травматологическое отделение Борисоглебской ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 10 декабря на 622 километре автодороги Р 22 «Москва-Астрахань». Микроавтобус Pegeot Boxer, в котром ехала семья медиков, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes, а затем в легковой ВАЗ-2110.

9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.

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