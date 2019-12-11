Кабул, , 09:30 — REGNUM При подрыве автомобиля рядом с конвоем НАТО у авиабазы Баграм, расположенной в районе Багра в провинции Афганистана Парван, пострадали как минимум 30 человек. Об этом 11 декабря сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

По их данным, все пострадавшие являются мирными жителями и что все они доставлены в ближайшие больницы.

Также отмечается, что в результате взрыва были повреждены близлежащие дома.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля возле конвоя НАТО в Афганистане пять человек получили ранения.