Сургут, Югра, , 09:20 — REGNUM В Югре перед судом предстанет виртуальный «адвокат» из Сургута. Ущерб составил 592,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, жительница Сургута, зная, что ее двоюродная сестра нуждается в юридической помощи, начала вести с ней переписку по интернету от имени вымышленного адвоката. Кроме того, за ложные услуги она получила от потерпевшей 592,5 тыс. рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.