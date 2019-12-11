Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:19 — REGNUM В Свердловской области сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала двухлетняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате дорожной аварии, ребёнок получил травму мягких тканей головы, а его мать, которая управляла автомобилем Daewoo Matiz, — переломы носа и челюсти. Обе они доставлены в больницу Каменска-Уральского.

«Ребенок перевозился на бустере на переднем пассажирском сидении, хотя в соответствии с весом и ростом девочки, для ее перевозки должно было использоваться полноценное автокресло», — уточнили в госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие на автодороге Екатеринбург-Курган произошло в 16:30 по местному времени 10 декабря. На 74-м километре тракта водитель Daewoo Matiz выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирской «Газелью», в которой со спортивных соревнований возвращались школьники. Водитель «Газели», учащиеся и их сопровождающий в ДТП не пострадали.

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