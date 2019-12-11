Берёзовский, Свердловская область, , 09:22 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) начался судебный процесс, связанный с убийством 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Об этом сообщает «Федерал пресс».

Мать погибшего подала иск к убийцам с требованием компенсировать моральный вред на сумму 10 млн рублей и материальный ущерб на меньшую сумму — 300 тысяч рублей. Известно, что материальный ущерб оценивался по чекам на судебные издержки и организацию похорон погибшего.

Родители осуждённых за убийство уже получили извещение о начавшемся процессе. По информации издания, люди готовы выплатить назначенную судом сумму, но 10 млн рублей им не собрать.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Берёзовском пятеро подростков забили до смерти 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Молодые парни получили максимальное наказание — 8−9 лет, а находящаяся с ними девочка избежала наказания по возрасту.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство инвалида на Урале: решение суда обжалуют в кассационной инстанции