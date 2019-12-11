Джерси-Сити, 11 декабря 2019, 09:15 — REGNUM В результате перестрелки в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, сообщает Associated Press.
По данным издания, среди погибших — сотрудник полиции Джозеф Силс, который вышел на преступников в ходе расследования дела, но был убит недалеко от кладбища.
После стрельба продолжилась в одном из супермаркетов, в результате погибли двое вооруженных и трое очевидцев.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на улицах города Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком, полицейские и спецназ вступили в бой с целой группой неустановленных стрелков.
В ходе перестрелки сотрудник полиции был убит, ещё несколько правоохранителей получили ранения.
Читайте также: NBC: в результате инцидента в Джерси-Сити погибли четыре человека