Джерси-Сити, , 09:15 — REGNUM В результате перестрелки в американском городе Джерси-Сити погибли шесть человек, сообщает Associated Press.

По данным издания, среди погибших — сотрудник полиции Джозеф Силс, который вышел на преступников в ходе расследования дела, но был убит недалеко от кладбища.

После стрельба продолжилась в одном из супермаркетов, в результате погибли двое вооруженных и трое очевидцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на улицах города Джерси-Сити, граничащего с Нью-Йорком, полицейские и спецназ вступили в бой с целой группой неустановленных стрелков.

В ходе перестрелки сотрудник полиции был убит, ещё несколько правоохранителей получили ранения.

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