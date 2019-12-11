Мегион, Югра, , 09:08 — REGNUM Арбитражный суд ХМАО вынес решение по факту обрушения в Мегионе парапета пятиэтажного дома по ул. Садовой, 16 при проведении его капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Судом установлена вина индивидуального предпринимателя, который допустил нарушения технологических процессов при производстве работ.

Он был признан виновным по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ («Нарушение обязательных требований в области строительства») и оштрафован на 35 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение парапета произошло 23 августа 2019 года. Во время капремонта часть крыши упала на входные группы, ещё часть повредила мотоцикл и две автомашины. В югорском фонде капремонтов Югры сообщили, что подрядчик восстановил за свой счёт крышу, входные группы, парапет и повреждённый транспорт.

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