Уфа, , 09:09 — REGNUM Пешеход, которого сбила «Лада Гранта», на автотрассе Уфа-Януал, погиб от полученных травм в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла в 8:30 часов 11 декабря на 112 километре автотрассы Уфа-Януал.

По предварительным данным, 37-летний житель Мишкинского района, управляя автомобилем «Лада Гранта» ехал в сторону Бирска. В какой-то момент он наехал на 55-летнего мужчину.

По словам водителя, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.

Сообщается, что мужчина скончался от травм на месте аварии.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток. На одежде мужчины не было обнаружено светоотражающих элементов.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.