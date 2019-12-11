Уфа, 11 декабря 2019, 09:09 — REGNUM Пешеход, которого сбила «Лада Гранта», на автотрассе Уфа-Януал, погиб от полученных травм в Башкирии. Об этом 11 декабря сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его словам, авария произошла в 8:30 часов 11 декабря на 112 километре автотрассы Уфа-Януал.
По предварительным данным, 37-летний житель Мишкинского района, управляя автомобилем «Лада Гранта» ехал в сторону Бирска. В какой-то момент он наехал на 55-летнего мужчину.
По словам водителя, пешеход переходил дорогу в неустановленном месте.
Сообщается, что мужчина скончался от травм на месте аварии.
Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток. На одежде мужчины не было обнаружено светоотражающих элементов.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.