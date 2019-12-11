Уфа, , 08:56 — REGNUM Полиция Башкирии разыскивает злоумышленников, которые взорвали и ограбили банкомат. Об этом 11 декабря сообщает UFA1.RU.

Видео данного ограбления опубликовано в социальных сетях. Происшествие произошло ранним утром 9 декабря в «Россельхозбанке» на улице Космонавтов в Черниковке. Отделение банка располагается на первом этаже многоквартирного дома.

На видео видно, что у одного из грабителей, который закрыл лицо медицинской маской, в руках был воздушный шарик.

По словам сотрудников правоохранительных органов, по данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ведут поиск злоумышленников.

Напомним, что в начале 2019 года в Уфе четверо злоумышленников в медицинских масках попытались взорвать банкомат на проспекте Октября, 121/1 с помощью газового баллона. Тогда попытка оказалось не удачной, услышав звук сигнализации, злоумышленникам удалось убежать.