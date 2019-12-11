Омск, , 08:59 — REGNUM Превышение предельно допустимой концентрации хлороводорода в воздухе зафиксировано 9 декабря в трёх районах города Омска. Сообщение об этом опубликовано на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Отмечается, что в Октябрьском районе ПДК была превышена в 8,3 раза, в Кировском — в 2,6 раза, в Советском — в 2,5 раза. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был высокий, в других районах города ПДК не была превышена.

Ранее, 7 декабря, в Ленинском районе ПДК хлорида водорода была превышена в 7,4 раза. Ожидается, что с 11 по 13 декабря уровень загрязнения воздуха будет пониженным.

Напомним, хлороводород представляет собой бесцветный ядовитый газ, образующий соляную кислоту при растворении в воде. Он опасен для человека тем, что вызывает кашель, удушение и воспаление верхних дыхательных путей, а при сильном отравлении приводит к отеку легких и нарушению работы кровеносной системы. Такое отравление может привести к гибели человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября город Омск накрывало смогом.

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