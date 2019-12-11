Екатеринбург, , 08:46 — REGNUM Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием установлено, что подсудимый организовал подставную фирму и заключив в период с 2014 по 2016 годы контракты на поставку электротехнического оборудования с 11 предпринимателями, не исполнил гарантии по договорам, похитив таким образом денежные средства на общую сумму более 17 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, подсудимый посредством рекламы, в том числе размещённой в интернете, для реализации злого умысла создал искусственный образ успешного стабильного предприятия с опытом коммерческой деятельности и якобы наличием собственной производственной площадки.