Владивосток, , 08:58 — REGNUM Прокуратура Владивостока выявила нарушения при исполнении администрацией города переданных полномочий по распоряжению участками, собственность на которые не разграничена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской прокуратуры.

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В деятельности подразделений городской администрации, которые курирует вице-мэр Наталья Соколова, выявлено 148 нарушений закона. Возбуждено 10 административных производств «в отношении должностного лица». Ранее Наталья Соколова с 2012 по 2016 годы возглавляла департамент земельных и имущественных отношений Приморского края, но была уволена губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, который назвал её недобросовестным сотрудником.

«Я сегодня подписал указ об увольнении директора департамента земельных и имущественных отношений Натальи Соколовой. И я буду продолжать избавляться от недобросовестных людей в своей команде», — заявил тогда губернатор края.

Позже Наталья Соколова была принята на работу в администрацию Владивостока, став первым замом главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, с формулировкой «за издевательства» уволили саратовского министра.