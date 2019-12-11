Кабанский район, Бурятия, , 08:41 — REGNUM Браконьеры в заказнике «Кабанский» совершили умышленный наезд на государственного инспектора. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Байкальского заповедника, инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 декабря.

Трое инспекторов проводили патрулирование охраняемой территории, когда на протоке «Шишмачиха» обнаружили группу лиц, устанавливающих сеть. Рядом находился автомобиль браконьеров с включенными фарами. Заметив приближающихся инспекторов, они направили на них машину.

В результате был сбит и получил травмы инспектор Виталий Пермяков, он был доставлен в больницу. Нарушители, тем временем, скрылись.«10 декабря 2019 года дело передано в Следственный отдел по Кабанскому району Следственного Управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Бурятия», — сообщили в руководство заповедника.

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