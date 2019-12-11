Лесосибирск, Красноярский край, , 08:36 — REGNUM В городе Лесосибирске на севере Красноярского края при пожаре в двухэтажном бараке погиб пожилой мужчина. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как сообщают в МЧС, жилой восьмиквартирный деревянный дом загорелся в Лесосибирске, на улице Спортивная, 12, примерно в 17:00 10 декабря.

Пожарные, которые прибыли на место вызова через три минуты, эвакуировали из задымлённого здания 15 человек. В квартире на первом этаже, где возникло возгорание, был обнаружен находящийся без сознания пожилой мужчина, который позже скончался.

В ликвидации пожара участвовали 16 человек и 6 единиц техники. Он был ликвидирован через два часа.

Предполагается, что пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.