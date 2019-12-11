Владивосток, 11 декабря 2019, 08:51 — REGNUM В массовом столкновении машин под Владивостоком пострадало более 80 автомобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Начало массового побоища машин зафиксировали камеры видеорегистраторов, и участники ДТП выкладывают записи в социальные сети.
Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Владивостока из-за гололёда и снежного наката произошло массовое столкновение машин, перекрывших в итоге федеральную трассу.