Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM По данным синоптиков в Екатеринбурге 11 декабря будет облачная погода, небольшой снег, а воздух прогреется до нуля градусов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

В ночное время прогнозируется лёгкий мороз до минус трёх градусов, который сохранится в четверг днём, 12 декабря. А вот в пятницу, 13 декабря, на Урале ожидается похолодание. Днём температура воздуха опустится до 7−9 градусов ниже нуля, а ночью до 12−14 градусов мороза.

Как сообщало ИА REGNUM, начало декабря в Свердловской области выдалось необычно тёплым. Так в Екатеринбурге, начиная с минувших выходных, температура воздуха поднималась до трёх градусов тепла.

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