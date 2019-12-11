Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Новая дорога к хабаровским новостройкам будет построена по решению суда. Жители нового микрорайона в столице Хабаровского края уже пять лет добираются домой по ямам и колдобинам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Единственный путь к новым домам — гравийная дорога, которую зимой, к тому же, городские власти постоянно забывают чистить от снега и наледи. Весной и осенью гравийку размывает. Попасть в микрорайон не могут, в итоге, не только жильцы, но скорая помощь и пожарные машины. Люди обратились в прокуратуру. Прокурор города от имени жильцов обратился в суд с иском. Но суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Прокуратура обжаловала решение, Краевой суд встал на сторону жильцов, закона и здравого смысла. Мэрию обязали построить новую качественную дорогу.

Как сообщало ИА REGNUM, в отвратительном состоянии находится важнейший объект Транссиба в Хабаровском крае — автотрасса Хабаровск — Лидога — Ванино. Автомобилисты жалуются на то, что дорога представляет смертельную опасность для людей: она не очищена от снега, обледенела. В теплое время года трасса не менее опасна — вся в ямах и колдобинах. Известный спортсмен и депутат ГД РФ Николай Валуев, решивший проехать по трассе на Шантары, едва не лишился жизни и внедорожника. Он назвал трассу «дорогой смерти».