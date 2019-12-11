Владивосток, , 08:37 — REGNUM Во Владивостоке на ликвидации последствий мощного снегопада занято 111 единиц снегоуборочной техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Владивостока.

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Кроме того, ещё 103 человека заняты на ручной уборке снега на тротуарах, лестницах, виадуках в разных районах города. Также администрация города активно привлекает к уборке снега предприятия и организации различных форм собственности, у которых есть своя территория.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильнейшего снегопада, во Владивостоке произошло несколько массовых дорожно-транспортных происшествий, блокировавших движение на напряженных участках городских дорог.