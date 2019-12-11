Киншаса, , 08:21 — REGNUM Миротворцы предотвратили попытку вооруженного нападения на штаб миссии ООН в ДР Конго (МООНСДРК) в Бикато в провинции Итури на востоке страны. Об этом передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на официальное заявление представителя МООНСДРК.

В соответствии с заявлением, атаку удалось предотвратить в ночь на 9 декабря. По данным МООНСДРК, в ходе операции никто не пострадал.

По информации издания, восточные провинции ДР Конго уже несколько лет страдают от активности боевиков, которым удалось взять под контроль ряд районов региона.

В конце октября 2019 года вооруженные силы ДР Конго начали военную операцию против боевиков. В ответ на это в ноябре члены незаконных вооруженных формирований осуществили большое число нападений на мирных граждан, призывая их не оказывать поддержку армии.