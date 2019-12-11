Самара, , 08:13 — REGNUM Труп ранее пропавшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний с огнестрельными ранениями был обнаружен в Самаре. Об этом 11 декабря сообщает телеграмм канал «Самарский городовой».

По информации издания, местные жители обнаружили страшную находку в гаражном массиве рядом с улицей Советской Армии.

Стражи порядка, которые приехали на место происшествия установили, что погибшим оказался сотрудник ФСИН, который ранее ушел из дома.

По предварительной версии, он погиб от огнестрельного ранения в область сердца. На месте происшествия, рядом с трупом был обнаружен пистолет без маркировки.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники силовых органов устанавливают виновных лиц и выясняют, связано ли это убийство с профессиональной деятельностью сотрудника исправительного учреждения Самары.