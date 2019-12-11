Могадишо, , 08:11 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли при атаке вооруженных боевиков из террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на гостиницу Hotel SYL в столице Сомали Могадишо, 11 декабря сообщает агентство Франс-Пресс.

Сотрудникам сил безопасности удалось освободить здание гостиницы, которая находится рядом дворцом президента государства. Еще одиннадцать человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря вооруженные боевики, переодетые в полицейскую форму, ворвались в гостиницу Hotel SYL в Могадишо и открыли огонь по постояльцам.

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