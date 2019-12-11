Южно-Сахалинск, , 08:19 — REGNUM Пятеро должностных лиц в областной больнице Южно-Сахалинска лишились должностей после прокурорской проверки. В главном лечебном учреждении островного региона выявлены многочисленные нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После сообщения медсестер областной сахалинской больницы об использовании просроченных лекарств и повторном применении одноразовых медицинских изделий, прокуратура области организовала проверку больницы. Повторное использование изделий не подтвердилось, зато было выявлено множество иных нарушений. Так, просроченные лекарства хранились вперемешку с годными, медсестрам не доплачивали за переработку.

Главному врачу больницы и его заместителю объявлены выговоры, начмед, главная и старшая медсестры реанимационного отделения, завотделением реанимации, заведующую аптечным складом уволили.

Как сообщало ИА REGNUM, медсестры реанимационного отделения областной больницы Сахалина публично заявили о нарушениях в медучреждении. В больнице факты, озвученные медсестрами, отрицали.