Баграм, Афганистан, , 07:46 — REGNUM Пять человек получили ранения в результате взрыва автомобиля возле конвоя НАТО в Афганистане, передает телеканал TOLOnews.

Сообщается, что всех раненых госпитализировали в критическом состоянии. Отмечается, что пострадавших среди военнослужащих США и представителей коалиции не было. По данным миротворческой миссии НАТО, целью террористов был не военный конвой, а медучреждение возле авиабазы Баграм.

Как сообщало ИА REGNUM, заминированный автомобиль взорвался во время проезда конвоя НАТО в афганской провинции Парван. Отмечалось, что взрыв произошел в районе Баграма, других данных о происшествии на тот момент не приводилось.

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