р-н Щучанский, , 07:46 — REGNUM В Курганской области ремонт аварийного моста в Щучанском районе, по которому возили детей в школу, начнут уже 11 декабря. Об этом сообщает «Накануне.RU».

Ранее в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как в Щучанском районе с риском упасть в реку школьный автобус преодолевает ежедневно опасный мост. Под колёсами буквально летят дощечки, в самом мосту зияют дыры.

Как выяснилось, в октябре 2019 года мост ремонтировался, но тяжёлая техника промпредприятий за месяц разбила новое деревянное покрытие.

Пока что дети будут преодолевать переправу сложным способом: один автобус их довозит до моста, затем они переходят его пешком и на другой стороне садятся во второй автобус. Таким образом школьники будут добираться до учебного учреждения около недели, пока ремонтируется мост, сообщили изданию в пресс-службе главы региона.

Капитальный ремонт моста запланирован на 2020 год.