Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM В Свердловской области на Полевском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает информационный портал Е1, у поворота на Шабры легковой автомобиль KIA врезался в грузовик Scania.

По данным очевидцев события, в результате столкновения очень сильно повреждён капот легкового автомобиля. К счастью, водитель практически не пострадал — сработали подушки безопасности. Мужчину осмотрели медики, но от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, водитель грузовика остановился перед поворотом в посёлок в тот момент, когда со встречной полосы выскочил автомобиль KIA и врезался в Scania. После столкновения водитель грузовика вышел из машины и оказал первую помощь водителю легкового автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области вечером 10 декабря произошло ДТП с участием легкового автомобили и микроавтобуса, в котором ехали дети. К счастью, в результате столкновения машин никто не пострадал.

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