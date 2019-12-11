Веллингтон, , 07:26 — REGNUM Названы имена двух жертв извержения вулкана в Новой Зеландии, ими стали 47-летняя гражданка Австралии и ее дочь. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что 47-летняя Джули Ричардс и ее 20-летняя дочь Джессика погибли в районе извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Их смерть подтвердил друг семьи Джон Микель. По его словам, женщина с дочерью отправились на остров еще неделю назад, однако домой не вернулись.

Как отмечает агентство, пока подтверждена гибель шестерых человек, еще восемь — числятся пострадавшими в результате извержения вулкана. По данным Reuters, в момент извержения на острове находились 47 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели приостановили поиски пропавших на острове Уайт-Айленд из-за новой активности вулкана. Не исключались и новые извержения в течение ближайших 24 часов.

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