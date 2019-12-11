Иркутск, , 08:32 — REGNUM Три человека пострадали при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе в Иркутской области, 11 декабря сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло вечером 10 декабря на Качугском тракте рядом с деревней Куницына. В момент аварии в микроавтобусе находились шесть пассажиров и водитель. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Волгоградской области перевернулся пассажирский рейсовый автобус. Пострадали пятеро человек.

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