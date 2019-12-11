Хабаровск, , 07:27 — REGNUM Амурский филиал Фонда дикой природы (WWF) озабочен возможным голодом, который грозит хищникам дальневосточной тайги, в связи с прокатившейся по регионам ДФО эпидемией АЧС (африканской чумы свиней). Учёные намерены применять технологии по повышению численности оленей, чтобы не допустить гибели животных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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АЧС может крайне негативно отразиться на численности дикого кабана, копытных, которые являются кормовой базой для хищников, в первую очередь тигров. В такой ситуации очень важна работа учёных, конфликтных групп, потому что тигры в поисках корма всё чаще начинают выходить к людям.

Отдел фонда по сохранению биоразнообразия уже начал работу по применению методик, позволяющих увеличить численность оленей. Это, по мнению учёных, поможет скомпенсировать потери от АЧС и уменьшит негативное влияние на популяцию тигров.

Как сообщало ИА REGNUM, летом и осенью 2019 года по регионам ДФО прокатилась эпидемия АЧС. Особенно пострадала Амурская область, где вынужденно были уничтожены тысячи свиней. Жители Хабаровского края сообщили, что видели огромного тигра на оживлённой автотрассе вблизи Хабаровска. Хабаровские дачники выкладывают в сеть фото следов тигра возле своих участков.