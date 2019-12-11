Красноярск, , 07:13 — REGNUM В Красноярске от удара током на крыше вагона-рефрижератора погиб 14-летний подросток. Об этом 11 декабря сообщает региональный портал newslab.ru.

Трагедия произошла 10 декабря в 15:45 на станции «Злобино». По предварительной информации, несколько подростков проникли в закрытый для посторонних грузовой парк, находящийся в районе Мичуринского виадука. 14-летний подросток по невыясненной причине решил забраться на вагон-рефрижератор и, коснувшись высоковольтных проводов, получил удар электрической дугой. От полученных ожогов подросток погиб.

По информации следователей, мальчик жил в благополучной семье. Почему он решился на такой поступок, пока не известно.

В «РЖД» утверждают, в грузовой парк разрешён проход только железнодорожникам и в местах повышенной опасности находятся предупреждающие знаки.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.