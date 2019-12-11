Иркутск, , 07:12 — REGNUM Пожар, охвативший 800 квадратных метров в здании социально-культурного центра в поселке Лермонтовский Куйтунского района Иркутской области, локализован, 11 декабря сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Возгорание удалось локализовать в 10:40 по местному времени (05.40 мск). Пожарные проводят разборку конструкций.

В ликвидации пожара участвовало семнадцать человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибло пять человек.

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